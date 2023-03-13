Баскакова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новиков Егор
Рождение ребёнка
15.11.1939
Дочь: Севастьянова Нина
Отец ребёнка: Баскаков Николай
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баскаков Николай