Баскаков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаскаков Николай

Баскаков Николай

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баскаков Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1939

Дочь: Севастьянова Нина

Мать ребёнка: Баскакова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баскакова Анна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close