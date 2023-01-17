Ботылева Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Петр Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.09.1805 ст.
Рождение ребёнка
08.08.1806 ст.
Дочь: Васса Никитична
Отец ребёнка: Ботылев Никита Тихонович
ф.203-оп.745-д.989 488об-489
Рождение ребёнка
23.09.1807 ст.
Сын: Ботылев Иван Никитич
Отец ребёнка: Ботылев Никита Тихонович
ф.203-оп.745-д.1001 156об-157
Рождение ребёнка
17.01.1809 ст.
Дочь: Ботылева Ксения Никитична
Отец ребёнка: Ботылев Никита Тихонович
ф.203-оп.745-д.1022a 35об-36
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ашмарина Мария Никитична
Отец ребёнка: Ботылев Никита Тихонович
Смерть
Неизвестно