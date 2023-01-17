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Ботылева Мария Петровна

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Место рождения

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Петр Егорович

Мать: не указана

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
03.09.1805 ст.

Муж: Ботылев Никита Тихонович

Рождение ребёнка
08.08.1806 ст.

Дочь: Васса Никитична

Отец ребёнка: Ботылев Никита Тихонович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.989 488об-489
Рождение ребёнка
23.09.1807 ст.

Сын: Ботылев Иван Никитич

Отец ребёнка: Ботылев Никита Тихонович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1001 156об-157
Рождение ребёнка
17.01.1809 ст.

Дочь: Ботылева Ксения Никитична

Отец ребёнка: Ботылев Никита Тихонович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1022a 35об-36
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ашмарина Мария Никитична

Отец ребёнка: Ботылев Никита Тихонович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно
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