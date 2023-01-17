Кузьмин (Рябов) Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1667
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1686
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1696
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1719
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно