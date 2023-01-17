Кузьмин (Рябов) Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин (Рябов) Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1667

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1686

Сын: Кузьмин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Кузьмин Пётр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1719
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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