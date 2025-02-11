Дмитрий Иванов
мужской, родился 1830, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецИван Васильев1799 г.р.
МатьПелагея Егорова1805 г.р.
Супруги
Наталья Иванова1828 г.р.
Дети
Никита Дмитриев1852 г.р.
Анна Дмитриева1853 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Иван Васильев
Мать: Пелагея Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Никита Дмитриев
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Прасковья Дмитриева
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Смерть
Неизвестно