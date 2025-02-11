Дмитрий Иванов 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Дмитрий Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1830, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Иван Васильев1799 г.р.
Мать
Пелагея Егорова1805 г.р.
Супруги
Наталья Иванова1828 г.р.
Дети
Никита Дмитриев1852 г.р.
Анна Дмитриева1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Иван Васильев

Мать: Пелагея Егорова

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Иванова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Никита Дмитриев

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

1

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Прасковья Дмитриева

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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