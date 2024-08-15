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Бабкин Никита Сергеевич

Место рождения

Красноярский край, Курагинский р-н, с. Грязнуха

Дата рождения

01.01.1899

Дата смерти

01.09.1964

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЛ
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Рождение
01.01.1899

Отец: Бабкин Сергей не известно

Мать: не указана

Смерть
01.09.1964
Бабкин Никита Сергеевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1899 Наименование военкомата: Курагинский РВК, Красноярский край, Курагинский р-н Дата и место призыва: Курагинский РВК, Красно... Показать все

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