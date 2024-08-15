Бабкин Никита Сергеевич
Место рожденияКрасноярский край, Курагинский р-н, с. Грязнуха
Дата рождения01.01.1899
Дата смерти01.09.1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1899
Отец: Бабкин Сергей не известно
Мать: не указана
Смерть
01.09.1964
Бабкин Никита Сергеевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1899 Наименование военкомата: Курагинский РВК, Красноярский край, Курагинский р-н Дата и место призыва: Курагинский РВК, Красно... Показать все