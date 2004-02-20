Маринина Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринина Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1940

Дата смерти

20.02.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1966

Дочь: Сенникова Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Маринин Юрий Иванович

Рождение ребёнка
11.06.1971

Дочь: Мочалова Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Маринин Юрий Иванович

Рождение ребёнка
28.11.1974

Дочь: Маринина Людмила Юрьевна

Отец ребёнка: Маринин Юрий Иванович

Смерть
20.02.2004
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