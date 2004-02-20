Маринина Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1940
Дата смерти20.02.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.10.1966
Дочь: Сенникова Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Маринин Юрий Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1971
Дочь: Мочалова Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Маринин Юрий Иванович
Рождение ребёнка
28.11.1974
Дочь: Маринина Людмила Юрьевна
Отец ребёнка: Маринин Юрий Иванович
Смерть
20.02.2004