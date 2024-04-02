Градская Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Градская Егор Якимович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Градская Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Градская Егор Якимович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Градская Анна Егоровна
Отец ребёнка: Градская Егор Якимович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Градская Мария Егоровна
Отец ребёнка: Градская Егор Якимович
Рождение ребёнка
1882
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Градская Серафима Егоровна
Отец ребёнка: Градская Егор Якимович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Градская Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Градская Егор Якимович
Рождение ребёнка
1890
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Градская Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Градская Егор Якимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1907