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Градская Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Градский Иван Егорович

Отец ребёнка: Градская Егор Якимович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1873

Сын: Градский Пётр Егорович

Отец ребёнка: Градская Егор Якимович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Градская Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Градская Егор Якимович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Градская Анна Егоровна

Отец ребёнка: Градская Егор Якимович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Градская Мария Егоровна

Отец ребёнка: Градская Егор Якимович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Градский Иван Егорович

Отец ребёнка: Градская Егор Якимович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Градская Серафима Егоровна

Отец ребёнка: Градская Егор Якимович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Градская Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Градская Егор Якимович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1890

Сын: Градский Иван Егорович

Отец ребёнка: Градская Егор Якимович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Градская Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Градская Егор Якимович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Градская Егор Якимович

Смерть
1907
Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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