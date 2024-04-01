Мухина ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1896
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Мухин Михаил ? Петров?
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Мухин Михаил ? Петров?
Рождение ребёнка
1900
Дочь: 1 Дочь Михайловна
Отец ребёнка: Мухин Михаил ? Петров?
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Мухин Михаил ? Петров?
Рождение ребёнка
1904
Дочь: 2 Дочь Михайловна
Отец ребёнка: Мухин Михаил ? Петров?
Рождение ребёнка
1910
Сын: Мухин 4 Сын
Отец ребёнка: Мухин Михаил ? Петров?
Рождение ребёнка
1914
Дочь: 3 Дочь Михайловна
Отец ребёнка: Мухин Михаил ? Петров?
Смерть
Неизвестно