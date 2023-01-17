Севостьянов Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1970
Бракосочетание
29.09.2015
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
24.12.2015
Дочь: Севостьянова Таисия Александровна
Мать ребёнка: Еловикова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
21.12.2019
Дочь: Севостьянова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Еловикова Людмила Александровна