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Севостьянов Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1970

Отец: Севостьянов Виктор Петрович

Мать: Севостьянова Валентина Петровна

Бракосочетание
29.09.2015

Жена: Еловикова Людмила Александровна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
24.12.2015

Дочь: Севостьянова Таисия Александровна

Мать ребёнка: Еловикова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
21.12.2019

Дочь: Севостьянова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Еловикова Людмила Александровна

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