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Жгун Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1882

Сын: Жгун Тарас Семёнович

Отец ребёнка: Жгун Семён Алексеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Жгун Анна Семёновна

Отец ребёнка: Жгун Семён Алексеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Жигач Ксения Семёновна

Отец ребёнка: Жгун Семён Алексеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.04.1890 ст.

Сын: Жгун Иосиф Семёнович

Отец ребёнка: Жгун Семён Алексеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Семён Алексеевич

Смерть
1935
Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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