Жгун Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.02.1882
Сын: Жгун Тарас Семёнович
Отец ребёнка: Жгун Семён Алексеевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Жгун Анна Семёновна
Отец ребёнка: Жгун Семён Алексеевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Жигач Ксения Семёновна
Отец ребёнка: Жгун Семён Алексеевич
Рождение ребёнка
01.04.1890 ст.
Сын: Жгун Иосиф Семёнович
Отец ребёнка: Жгун Семён Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1935