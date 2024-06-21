Губжева (Одижева) Фатимат Адамовна 15.03.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГубжева (Одижева) Фатимат Адамовна

Губжева (Одижева) Фатимат Адамовна

Место рождения

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

15.03.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1964 г.р.

Дети

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губжев Руслан Чифович

Рождение ребёнка
26.05.1989

Сын: Губжев Астемир Русланович

Отец ребёнка: Губжев Руслан Чифович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
07.02.1992

Дочь: Губжева Карина Руслановна

Отец ребёнка: Губжев Руслан Чифович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.