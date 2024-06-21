Губжева (Одижева) Фатимат Адамовна
Место рождения
Дата рождения15.03.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1989
Сын: Губжев Астемир Русланович
Отец ребёнка: Губжев Руслан Чифович
Рождение ребёнка
07.02.1992
Дочь: Губжева Карина Руслановна
Отец ребёнка: Губжев Руслан Чифович