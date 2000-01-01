Ольга Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Емельян Яковлев

Мать: Наталья Прокопова

Смерть
Неизвестно
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