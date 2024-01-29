Медведев Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведев Ефим

Мать: Медведева Анастасия Афиногеновна

Рождение ребёнка
17.11.1942

Дочь: Яловегина Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Медведева Александра Фёдоровна

Берёзовка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Медведева Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смалева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Медведева Александра Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Александра Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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