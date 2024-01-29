Медведев Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Медведев Ефим
Рождение ребёнка
17.11.1942
Дочь: Яловегина Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Медведева Александра Фёдоровна
Берёзовка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Медведева Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смалева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Медведева Александра Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно