Ивлиева (Старостина) Светлана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлиева (Старостина) Светлана Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1983

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1949 г.р.

Муж

1979 г.р.

Дети

2005 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1983

Отец: Старостин Юрий Иванович

Мать: Старостина Ирина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивлиев Павел

Рождение ребёнка
10.05.2005

Сын: Ивлиев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Ивлиев Павел

Рождение ребёнка
29.08.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивлиев Павел

Рождение ребёнка
18.11.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивлиев Павел

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