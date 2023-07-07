Ивлиева (Старостина) Светлана Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ивлиев Павел
Рождение ребёнка
10.05.2005
Отец ребёнка: Ивлиев Павел
Рождение ребёнка
29.08.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивлиев Павел
Рождение ребёнка
18.11.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивлиев Павел