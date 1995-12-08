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(Сухих) Валентина Михайловна
(Сухих) Валентина Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Дата смерти
10.03.1950
Пол
Женский
Отец
Сухих Михаил
1926 г.р.
Мать
Сухих (Дорофеева) Лидия Андреевна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
10.03.1950
Рождение
1950
Отец:
Сухих Михаил
Мать:
Сухих Лидия Андреевна
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