(Сухих) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сухих) Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

10.03.1950

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
10.03.1950
Рождение
1950

Отец: Сухих Михаил

Мать: Сухих Лидия Андреевна

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