Губаревич Анара Иватовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1991
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.2012
Дочь: Хайрулинова Наталья Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.07.2017
Сын: Губаревич Глеб Васильевич
Отец ребёнка: Губаревич Василий Николаевич
Рождение ребёнка
13.05.2024
Сын: Губаревич Данила Васильевич
Отец ребёнка: Губаревич Василий Николаевич