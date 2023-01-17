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Пономарева Анастасия Алексеевна
Пономарева Анастасия Алексеевна
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
27.08.1994
Пол
Женский
Отец
Пономарев Алексей Львович
1968 г.р.
Мать
Пономарева Людмила Валентиновна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1994
Отец:
Пономарев Алексей Львович
Мать:
Пономарева Людмила Валентиновна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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