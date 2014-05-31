Свазлян-Малян Мари Казаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
26.09.1926
Дочь: Малян Цолине-Алика Рубеновна
Отец ребёнка: Малян Рубен Геворкович
Бракосочетание
1926
Греция
Рождение ребёнка
03.02.1929
Отец ребёнка: Малян Рубен Геворкович
Рождение ребёнка
21.06.1933
Отец ребёнка: Малян Рубен Геворкович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Малян Соня Рубеновна
Отец ребёнка: Малян Рубен Геворкович
Смерть
1975