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Свазлян-Малян Мари Казаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Свазлян Казарос Оганесович

Мать: Свазлян Марта Петросовна

Рождение ребёнка
26.09.1926

Дочь: Малян Цолине-Алика Рубеновна

Отец ребёнка: Малян Рубен Геворкович

Бракосочетание
1926

Муж: Малян Рубен Геворкович

Греция
Рождение ребёнка
03.02.1929

Сын: Малян Геворк Рубенович

Отец ребёнка: Малян Рубен Геворкович

Рождение ребёнка
21.06.1933

Сын: Малян Карапет Рубенович

Отец ребёнка: Малян Рубен Геворкович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Малян Соня Рубеновна

Отец ребёнка: Малян Рубен Геворкович

Смерть
1975
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