Анна Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец Гавриил/Григорий Федоров из Бугров.
Бракосочетание
22.01.1793 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручители: Матвей Васильев из Леднево и Илья Наумов из Бугров.
Рождение ребёнка
16.10.1794 ст.
Сын: Авраам Гаврилов
Отец ребёнка: Самыличев Гавриил Федотов
Рождение ребёнка
27.02.1797 ст.
Дочь: Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Самыличев Гавриил Федотов
Рождение ребёнка
09.10.1797 ст.
Отец ребёнка: Самыличев Гавриил Федотов
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Агафья Гаврилова
Отец ребёнка: Самыличев Гавриил Федотов
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Филипп Гаврилович
Отец ребёнка: Самыличев Гавриил Федотов
Рождение ребёнка
30.09.1806 ст.
Дочь: Наталья Гавриловна
Отец ребёнка: Самыличев Гавриил Федотов
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 46 лет.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Упоминание
1840
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно