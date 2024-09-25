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Анна Григорьева

Место рождения

Бугры, Путиловская волость, Шлиссельбургский уезд

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бугры, Путиловская волость, Шлиссельбургский уезд
Отец Гавриил/Григорий Федоров из Бугров.
Бракосочетание
22.01.1793 ст.

Муж: Самыличев Гавриил Федотов

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручители: Матвей Васильев из Леднево и Илья Наумов из Бугров.
Рождение ребёнка
16.10.1794 ст.

Сын: Авраам Гаврилов

Отец ребёнка: Самыличев Гавриил Федотов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.02.1797 ст.

Дочь: Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Самыличев Гавриил Федотов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.10.1797 ст.

Сын: Самыличев Яков Гаврилов

Отец ребёнка: Самыличев Гавриил Федотов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Агафья Гаврилова

Отец ребёнка: Самыличев Гавриил Федотов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Филипп Гаврилович

Отец ребёнка: Самыличев Гавриил Федотов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.09.1806 ст.

Дочь: Наталья Гавриловна

Отец ребёнка: Самыличев Гавриил Федотов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 46 лет.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно

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