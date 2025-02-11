Анна Ларионова
женский, родилась 1828
умерла Неизвестно
Супруги
Дементий Яковлев1829 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дементий Яковлев
Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850
Сын: Созонт Дементьев Зот Дементьев / Созонт Дементьев
Отец ребёнка: Дементий Яковлев
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно