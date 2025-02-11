Анна Ларионова 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Ларионова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1828

умерла Неизвестно

Супруги
Дементий Яковлев1829 г.р.
Дети
Созонт Дементьев Зот Дементьев / Созонт Дементьев1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементий Яковлев

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

111

Рождение ребёнка
1850

Сын: Созонт Дементьев Зот Дементьев / Созонт Дементьев

Отец ребёнка: Дементий Яковлев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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