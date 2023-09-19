Бученков Николай Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бученков Николай Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бученков Семён Фёдорович

Мать: (Бученкова) Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бученков Александр Николаевич

Мать ребёнка: (Бученкова) Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бученкова) Лида Николаевна

Мать ребёнка: (Бученкова) Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бученкова) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: (Бученкова) Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бученков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: (Бученкова) Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бученкова) Полина

Смерть
Неизвестно

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