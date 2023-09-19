Бученков Николай Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бученков Семён Фёдорович
Мать: (Бученкова) Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бученков Александр Николаевич
Мать ребёнка: (Бученкова) Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бученкова) Лида Николаевна
Мать ребёнка: (Бученкова) Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бученкова) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: (Бученкова) Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бученков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: (Бученкова) Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Бученкова) Полина
Смерть
Неизвестно