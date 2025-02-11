Александра Васильева
женский, родилась 1855, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецВасилий Сергеев1823 г.р.
МатьДарья Васильева1826 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Василий Сергеев
Мать: Дарья Васильева
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно