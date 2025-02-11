Александра Васильева 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Александра Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1855, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Василий Сергеев1823 г.р.
Мать
Дарья Васильева1826 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Василий Сергеев

Мать: Дарья Васильева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

5

Смерть
Неизвестно

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