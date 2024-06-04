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Хантова Марина Никонорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хантов Парфен (Порфирий) Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Хантов Григорий Парфенов

Отец ребёнка: Хантов Парфен (Порфирий) Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Хантов Егор (Георгий) Парфенов

Отец ребёнка: Хантов Парфен (Порфирий) Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Хантова) Минодора Парфенова

Отец ребёнка: Хантов Парфен (Порфирий) Григорьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Хантов Андрей Парфенов

Отец ребёнка: Хантов Парфен (Порфирий) Григорьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Хантов Иван Парфенов

Отец ребёнка: Хантов Парфен (Порфирий) Григорьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: (Хантова) Аксинья Парфенова

Отец ребёнка: Хантов Парфен (Порфирий) Григорьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1850
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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