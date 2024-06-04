Хантова Марина Никонорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Хантов Парфен (Порфирий) Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Хантов Егор (Георгий) Парфенов
Отец ребёнка: Хантов Парфен (Порфирий) Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Хантова) Минодора Парфенова
Отец ребёнка: Хантов Парфен (Порфирий) Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Хантов Парфен (Порфирий) Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Хантов Иван Парфенов
Отец ребёнка: Хантов Парфен (Порфирий) Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: (Хантова) Аксинья Парфенова
Отец ребёнка: Хантов Парфен (Порфирий) Григорьев
Смерть
После 1850