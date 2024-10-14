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Фокин Федор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Фокин Максим Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1862

Жена: Фокина (Соломонова) Евфросинья Васильевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.08.1871

Дочь: Лагутина (Фокина) Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Фокина (Соломонова) Евфросинья Васильевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.04.1884

Сын: Фокин Семен Федорович

Мать ребёнка: Фокина (Соломонова) Евфросинья Васильевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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