Фокин Федор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Фокин Максим Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1862
Рождение ребёнка
22.08.1871
Дочь: Лагутина (Фокина) Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Фокина (Соломонова) Евфросинья Васильевна
Рождение ребёнка
10.04.1884
Мать ребёнка: Фокина (Соломонова) Евфросинья Васильевна
Смерть
Неизвестно