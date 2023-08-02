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Цыбульник Федор Степанович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Цыбульник Степан Степанович

Мать: Цыбульник Екатерина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбульник Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Цыбульник) Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Цыбульник Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Цыбульник) Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Цыбульник Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Цыбульник Мван Федорович

Мать ребёнка: Цыбульник Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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