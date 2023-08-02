Цыбульник Федор Степанович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Цыбульник) Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Цыбульник Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Цыбульник) Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Цыбульник Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Цыбульник Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно