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Цыбульник Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбульник Федор Степанович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Цыбульник) Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Цыбульник Федор Степанович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Цыбульник) Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Цыбульник Федор Степанович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Цыбульник Мван Федорович

Отец ребёнка: Цыбульник Федор Степанович

Смерть
Неизвестно

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