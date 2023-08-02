Цыбульник Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Цыбульник) Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Цыбульник Федор Степанович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Цыбульник) Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Цыбульник Федор Степанович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Цыбульник Федор Степанович
Смерть
Неизвестно