Журавлев Федор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Федор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Анна Антоновна

Место жительства
1912
Пески, Острогожский уезд, Воронежская губерния
ГАВО (фонд331оп.10д.148стр.187стр8) Новая Сотня
Смерть
Неизвестно

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