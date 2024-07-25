Параскева Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Волков Сергей Евгеньевич
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Волков Сергей Евгеньевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Тимофей
Отец ребёнка: Волков Сергей Евгеньевич
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Волков Сергей Евгеньевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Волков Сергей Евгеньевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Василий
Отец ребёнка: Волков Сергей Евгеньевич
Смерть
Неизвестно