Параскева Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Волков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Волков Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Волков Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Волков Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Тимофей

Отец ребёнка: Волков Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Волков Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Волков Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Волков Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Василий

Отец ребёнка: Волков Сергей Евгеньевич

Смерть
Неизвестно

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