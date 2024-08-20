Погребова (Сысоева) Софья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погребова (Сысоева) Софья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1876

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погребов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Погребов Николай Иванович

Отец ребёнка: Погребов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Воробьева (Черенина) (Погребова) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Погребов Иван Яковлевич

Смерть
1876

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