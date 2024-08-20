Погребова (Сысоева) Софья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Сын: Погребов Николай Иванович
Отец ребёнка: Погребов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Воробьева (Черенина) (Погребова) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Погребов Иван Яковлевич
Смерть
1876