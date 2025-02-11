Иван Фёдоров 1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Фёдоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1848, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Марфа Васильева1820 г.р.
Отец
Фёдор Ильин1818 г.р.
Супруги
Ефросинья СидороваДо 1853 г.р.
Дети
Степанида Иванова05.11.1871 г.р.
Василий Иванов21.02.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Фёдор Ильин

Мать: Марфа Васильева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Сидорова

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

8

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

7

Рождение ребёнка
05.11.1871

Дочь: Степанида Иванова

Мать ребёнка: Ефросинья Сидорова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.02.1874

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Ефросинья Сидорова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.12.1876

Дочь: Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Ефросинья Сидорова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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