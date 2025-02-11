Иван Фёдоров
мужской, родился 1848, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьМарфа Васильева1820 г.р.
ОтецФёдор Ильин1818 г.р.
Супруги
Ефросинья СидороваДо 1853 г.р.
Дети
Степанида Иванова05.11.1871 г.р.
Василий Иванов21.02.1874 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Фёдор Ильин
Мать: Марфа Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Сидорова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
05.11.1871
Дочь: Степанида Иванова
Мать ребёнка: Ефросинья Сидорова
Рождение ребёнка
21.02.1874
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Ефросинья Сидорова
Рождение ребёнка
10.12.1876
Дочь: Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Ефросинья Сидорова
Смерть
Неизвестно