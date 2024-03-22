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Беляева Серафима Павлова

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
09.11.1905

Муж: Беляев Наум Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.10.1906

Дочь: Елизавета Наумовна

Отец ребёнка: Беляев Наум Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.06.1910

Дочь: Марфа Наумовна

Отец ребёнка: Беляев Наум Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.05.1911

Сын: Беляев Алексей Наумович

Отец ребёнка: Беляев Наум Павлович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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