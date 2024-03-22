Беляева Серафима Павлова
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
09.11.1905
Муж: Беляев Наум Павлович
Рождение ребёнка
13.10.1906
Дочь: Елизавета Наумовна
Отец ребёнка: Беляев Наум Павлович
Рождение ребёнка
01.06.1910
Дочь: Марфа Наумовна
Отец ребёнка: Беляев Наум Павлович
Рождение ребёнка
19.05.1911
Отец ребёнка: Беляев Наум Павлович
Смерть
Неизвестно