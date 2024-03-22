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Беляев Наум Павлович

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Беляев Павел Матвеевич

Мать: не указана

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
09.11.1905

Жена: Беляева Серафима Павлова

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.10.1906

Дочь: Елизавета Наумовна

Мать ребёнка: Беляева Серафима Павлова

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.06.1910

Дочь: Марфа Наумовна

Мать ребёнка: Беляева Серафима Павлова

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.05.1911

Сын: Беляев Алексей Наумович

Мать ребёнка: Беляева Серафима Павлова

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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