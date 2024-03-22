Беляев Наум Павлович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Беляев Павел Матвеевич
Бракосочетание
09.11.1905
Жена: Беляева Серафима Павлова
Рождение ребёнка
13.10.1906
Дочь: Елизавета Наумовна
Мать ребёнка: Беляева Серафима Павлова
Рождение ребёнка
01.06.1910
Дочь: Марфа Наумовна
Мать ребёнка: Беляева Серафима Павлова
Рождение ребёнка
19.05.1911
Мать ребёнка: Беляева Серафима Павлова
Смерть
Неизвестно