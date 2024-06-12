Подзорова Ирина 12.02.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
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Подзорова Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Владимир Александрович

Рождение ребёнка
06.04.1988

Дочь: Поздорова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Подзоров Владимир Александрович

Рождение ребёнка
28.11.1994

Сын: Подзоров Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Подзоров Владимир Александрович

Рождение ребёнка
30.06.1996

Дочь: Подзорова Кристина Владимировна

Отец ребёнка: Подзоров Владимир Александрович

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