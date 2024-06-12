Подзорова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1988
Дочь: Поздорова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Подзоров Владимир Александрович
Рождение ребёнка
28.11.1994
Сын: Подзоров Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Подзоров Владимир Александрович
Рождение ребёнка
30.06.1996
Дочь: Подзорова Кристина Владимировна
Отец ребёнка: Подзоров Владимир Александрович