Зыкова (Селенкина) Раиса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Селенкина) Раиса Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.

Отец: Селенкин Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Андрей Ильин

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.01.1865

Сын: Зыков Максим Андреев

Отец ребёнка: Зыков Андрей Ильин

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.02.1867

Сын: Зыков Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Зыков Андрей Ильин

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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