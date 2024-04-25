Зыкова (Селенкина) Раиса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.
Отец: Селенкин Иван Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыков Андрей Ильин
Рождение ребёнка
16.01.1865
Сын: Зыков Максим Андреев
Отец ребёнка: Зыков Андрей Ильин
Рождение ребёнка
12.02.1867
Отец ребёнка: Зыков Андрей Ильин
Смерть
Неизвестно