Гримагина Марфа Савинова 1812 — найти родственников по фамилии на Familio

Гримагина Марфа Савинова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1812

умерла 18.08.1878, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Гримагин Кузьма Григорьев1817 г.р.
Дети
Домна Кузьмина1837 г.р.
Степанида Кузьмина1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гримагин Кузьма Григорьев

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Домна Кузьмина

Отец ребёнка: Гримагин Кузьма Григорьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Степанида Кузьмина

Отец ребёнка: Гримагин Кузьма Григорьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Настасья Кузьмина

Отец ребёнка: Гримагин Кузьма Григорьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ефросинья Кузьмина

Отец ребёнка: Гримагин Кузьма Григорьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Арина Кузьмина

Отец ребёнка: Гримагин Кузьма Григорьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья Кузьмина

Отец ребёнка: Гримагин Кузьма Григорьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1851

Сын: Гримагин Григорий Кузьмин

Отец ребёнка: Гримагин Кузьма Григорьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Лукерья Кузьмина

Отец ребёнка: Гримагин Кузьма Григорьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Аграфена Кузьмина

Отец ребёнка: Гримагин Кузьма Григорьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

54

Смерть
18.08.1878
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости | От старости

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