Гримагина Марфа Савинова
женский, родилась 1812
умерла 18.08.1878, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Гримагин Кузьма Григорьев1817 г.р.
Дети
Домна Кузьмина1837 г.р.
Степанида Кузьмина1838 г.р.Показать еще 7
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Домна Кузьмина
Отец ребёнка: Гримагин Кузьма Григорьев
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Степанида Кузьмина
Отец ребёнка: Гримагин Кузьма Григорьев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Настасья Кузьмина
Отец ребёнка: Гримагин Кузьма Григорьев
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ефросинья Кузьмина
Отец ребёнка: Гримагин Кузьма Григорьев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Арина Кузьмина
Отец ребёнка: Гримагин Кузьма Григорьев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья Кузьмина
Отец ребёнка: Гримагин Кузьма Григорьев
Рождение ребёнка
1851
Сын: Гримагин Григорий Кузьмин
Отец ребёнка: Гримагин Кузьма Григорьев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Лукерья Кузьмина
Отец ребёнка: Гримагин Кузьма Григорьев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Аграфена Кузьмина
Отец ребёнка: Гримагин Кузьма Григорьев
Место жительства
1858
Смерть
18.08.1878