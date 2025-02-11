Нораева Дарья Михайловна
женский, родилась 1851, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Нораев Иван Федорович1850 г.р.
Первый МужНеизвестно г.р.
Дети
Наскина (Нораева) Акилина Ивановна07.07.1884 г.р.
Равкина (Нораева) Прасковья ИвановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Равкина (Нораева) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Нораев Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Первый Муж
Бракосочетание
08.09.1883
Рождение ребёнка
07.07.1884
Дочь: Наскина (Нораева) Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Нораев Иван Федорович
Смерть
Неизвестно