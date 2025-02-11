Нораева Дарья Михайловна 1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Нораева Дарья Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1851, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Нораев Иван Федорович1850 г.р.
Первый МужНеизвестно г.р.
Дети
Наскина (Нораева) Акилина Ивановна07.07.1884 г.р.
Равкина (Нораева) Прасковья ИвановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Равкина (Нораева) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Нораев Иван Федорович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первый Муж

Бракосочетание
08.09.1883

Муж: Нораев Иван Федорович

Рождение ребёнка
07.07.1884

Дочь: Наскина (Нораева) Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Нораев Иван Федорович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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