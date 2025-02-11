Старкина Св Во 9.01.1937 И 21.09.1939 (Цекунова) Ерина Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Старкина Св Во 9.01.1937 И 21.09.1939 (Цекунова) Ерина Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Старкин Св Во 9.01.1937 И 21.09.1939 Иван Васильевич15.10.1914 г.р.
Дети
Старкин Анатолий Иванович18.04.1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Св Во 9.01.1937 И 21.09.1939 Иван Васильевич

Рождение ребёнка
18.04.1939

Сын: Старкин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Старкин Св Во 9.01.1937 И 21.09.1939 Иван Васильевич

Совхоз № 3 "Дорурс", Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия

Смерть
Неизвестно

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