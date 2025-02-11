Старкина Св Во 9.01.1937 И 21.09.1939 (Цекунова) Ерина Михайловна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Старкин Св Во 9.01.1937 И 21.09.1939 Иван Васильевич15.10.1914 г.р.
Дети
Старкин Анатолий Иванович18.04.1939 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1939
Совхоз № 3 "Дорурс", Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно