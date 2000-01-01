Грухина Акилина Силиверстова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухина Акилина Силиверстова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1698

Сын: Грухин Епифан Иванович

Отец ребёнка: Грухин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Окстинья Ивановна

Отец ребёнка: Грухин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Грухин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Лукерия Ивановна

Отец ребёнка: Грухин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1705

Сын: Грухин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Грухин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Грухин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1708

Сын: Грухин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Грухин Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грухин Иван Алексеевич

Смерть
После 1710
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