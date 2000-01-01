Грухина Акилина Силиверстова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1698
Отец ребёнка: Грухин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Окстинья Ивановна
Отец ребёнка: Грухин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Грухин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Лукерия Ивановна
Отец ребёнка: Грухин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1705
Отец ребёнка: Грухин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Грухин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1708
Отец ребёнка: Грухин Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710