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Бердников Александр Иванович

Место рождения

Новый Пьяный Бор

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Бердников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Бердников Федор Александрович

Мать ребёнка: Бердникова Афимья Кузьминична

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Евдокия Александровна (Бердникова) Авдотья Авдотья/Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Бердникова Афимья Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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