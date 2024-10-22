Бердников Александр Иванович
Место рожденияНовый Пьяный Бор
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Бердников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Бердников Федор Александрович
Мать ребёнка: Бердникова Афимья Кузьминична
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Евдокия Александровна (Бердникова) Авдотья Авдотья/Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Бердникова Афимья Кузьминична
Смерть
Неизвестно