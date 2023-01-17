(Теряева) Дарья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Теряева) Дарья Васильева

(Теряева) Дарья Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Теряев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1876

Дочь: Акилина Макаровна

Отец ребёнка: Курлов Макарий Егоров

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курлов Макарий Егоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close