(Теряева) Дарья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Теряев ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1876
Дочь: Акилина Макаровна
Отец ребёнка: Курлов Макарий Егоров
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно