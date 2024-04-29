Бим Берк (Борис) Рафаилович
Место рожденияд. Юрьевичи, Белорусия
Дата рождения1891
Дата смерти09.05.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Бим Рафаил Гильевич (Гилевич)
Мать: Бим Цира
д. Юрьевичи, Белорусия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Сын: Бим Гилель (Илья) Борисович
Мать ребёнка: Бим (Соломон) Хая Сима Ицковна (Исааковна)
Смерть
09.05.1945
г. Алма-Ата, СССР