Бим Берк (Борис) Рафаилович 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бим Берк (Борис) Рафаилович

Место рождения

д. Юрьевичи, Белорусия

Дата рождения

1891

Дата смерти

09.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Бим Рафаил Гильевич (Гилевич)

Мать: Бим Цира

д. Юрьевичи, Белорусия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бим (Соломон) Хая Сима Ицковна (Исааковна)

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бим Гилель (Илья) Борисович

Мать ребёнка: Бим (Соломон) Хая Сима Ицковна (Исааковна)

Смерть
09.05.1945
г. Алма-Ата, СССР

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