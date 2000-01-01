Усатова Ольга Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усатова Ольга Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1874

Дата смерти

12.06.1939

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1900

Дочь: Трифонова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Усатов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усатова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Усатов Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усатов Михаил Николаевич

Смерть
12.06.1939
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