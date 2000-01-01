Усатова Ольга Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1874
Дата смерти12.06.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1900
Дочь: Трифонова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Усатов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усатова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Усатов Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1939