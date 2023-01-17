Мариева (Котельникова) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1845 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1864 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1869 ст.
Дочь: Мариева Александра Николаевна
Отец ребёнка: Мариев Николай Стефанович
Рождение ребёнка
24.07.1872
Отец ребёнка: Мариев Николай Стефанович
Рождение ребёнка
15.11.1873 ст.
Сын: Мариев Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Мариев Николай Стефанович
Рождение ребёнка
01.01.1876 ст.
Сын: Мариев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Мариев Николай Стефанович
Рождение ребёнка
01.01.1876 ст.
Дочь: Елькина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Мариев Николай Стефанович
Рождение ребёнка
31.07.1877 ст.
Отец ребёнка: Мариев Николай Стефанович
Рождение ребёнка
10.12.1878 ст.
Отец ребёнка: Мариев Николай Стефанович
Рождение ребёнка
26.01.1883 ст.
Сын: Мариев Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Мариев Николай Стефанович
Рождение ребёнка
30.10.1884 ст.
Дочь: Бушуева Матрона Николаевна
Отец ребёнка: Мариев Николай Стефанович
Смерть
Неизвестно