Мариева (Котельникова) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мариева (Котельникова) Анна Сергеевна

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Место рождения

Шубенская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шубенская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
18.10.1864 ст.

Муж: Мариев Николай Стефанович

Рождение ребёнка
01.11.1869 ст.

Дочь: Мариева Александра Николаевна

Отец ребёнка: Мариев Николай Стефанович

Рождение ребёнка
24.07.1872

Сын: Мариев Борис Николаевич

Отец ребёнка: Мариев Николай Стефанович

Рождение ребёнка
15.11.1873 ст.

Сын: Мариев Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Мариев Николай Стефанович

Рождение ребёнка
01.01.1876 ст.

Сын: Мариев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Мариев Николай Стефанович

Рождение ребёнка
01.01.1876 ст.

Дочь: Елькина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Мариев Николай Стефанович

Рождение ребёнка
31.07.1877 ст.

Сын: Мариев Стефан Николаевич

Отец ребёнка: Мариев Николай Стефанович

Рождение ребёнка
10.12.1878 ст.

Сын: Мариев Стефан Николаевич

Отец ребёнка: Мариев Николай Стефанович

Рождение ребёнка
26.01.1883 ст.

Сын: Мариев Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Мариев Николай Стефанович

Рождение ребёнка
30.10.1884 ст.

Дочь: Бушуева Матрона Николаевна

Отец ребёнка: Мариев Николай Стефанович

Смерть
Неизвестно
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