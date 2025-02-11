Нуштаева (Уланова) Ксения Иванова
женский, родилась 13.01.1863, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 02.02.1900, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАнастасия Евграфова1842 г.р.
ОтецУланов Иван Петров1841 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Уланов Иван Петров
Мать: Анастасия Евграфова
Сын: Михаил Семёнов
Отец ребёнка: Нуштаев / ~Сюскаев В 1895 Семён Фролов
Сын: Евфимий Семёнов
Отец ребёнка: Нуштаев / ~Сюскаев В 1895 Семён Фролов
Сын: Нуштаев Иван Семёнов
Отец ребёнка: Нуштаев / ~Сюскаев В 1895 Семён Фролов
Дочь: (Нуштаева) Ирина Семенова
Отец ребёнка: Нуштаев / ~Сюскаев В 1895 Семён Фролов
Дочь: Марина Семёнова
Отец ребёнка: Нуштаев / ~Сюскаев В 1895 Семён Фролов
Сын: ~Сюскаев В 1895 Георгий Семенов
Отец ребёнка: Нуштаев / ~Сюскаев В 1895 Семён Фролов
Отец ребёнка: Нуштаев / ~Сюскаев В 1895 Семён Фролов