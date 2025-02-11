Нуштаева (Уланова) Ксения Иванова 13.01.1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Нуштаева (Уланова) Ксения Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 13.01.1863, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 02.02.1900, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Анастасия Евграфова1842 г.р.
Отец
Уланов Иван Петров1841 г.р.
Супруги
Нуштаев / ~Сюскаев В 1895 Семён Фролов24.08.1857 г.р.
Дети
Михаил Семёнов07.11.1882 г.р.
Евфимий Семёнов14.10.1883 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1863

Отец: Уланов Иван Петров

Мать: Анастасия Евграфова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
05.10.1881

Муж: Нуштаев / ~Сюскаев В 1895 Семён Фролов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.11.1882

Сын: Михаил Семёнов

Отец ребёнка: Нуштаев / ~Сюскаев В 1895 Семён Фролов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.10.1883

Сын: Евфимий Семёнов

Отец ребёнка: Нуштаев / ~Сюскаев В 1895 Семён Фролов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.08.1887

Сын: Нуштаев Иван Семёнов

Отец ребёнка: Нуштаев / ~Сюскаев В 1895 Семён Фролов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.04.1890

Дочь: (Нуштаева) Ирина Семенова

Отец ребёнка: Нуштаев / ~Сюскаев В 1895 Семён Фролов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
11.07.1892

Дочь: Марина Семёнова

Отец ребёнка: Нуштаев / ~Сюскаев В 1895 Семён Фролов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.04.1895

Сын: ~Сюскаев В 1895 Георгий Семенов

Отец ребёнка: Нуштаев / ~Сюскаев В 1895 Семён Фролов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.06.1897

Сын: Нуштаев Павел Семенов

Отец ребёнка: Нуштаев / ~Сюскаев В 1895 Семён Фролов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
02.02.1900
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: от чахотки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.