Мошенцева Мария Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1873 ст.
Сын: Мошенцев Алексей Прокопиев
Отец ребёнка: Мошенцев Прокопий Аверьянов
с.Синеньких государственный кр-н Прокопий Аверьянов Мошенцев и законная жена его Мария Филиппова, православные. Воспреемники с.Синенькие государственный кр-н Логин Акимов Калакольцев и того же села кр... Показать все
Смерть
Неизвестно