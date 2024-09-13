Мошенцева Мария Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМошенцева Мария Филиппова

Мошенцева Мария Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мошенцев Прокопий Аверьянов

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.09.1873 ст.

Сын: Мошенцев Алексей Прокопиев

Отец ребёнка: Мошенцев Прокопий Аверьянов

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
с.Синеньких государственный кр-н Прокопий Аверьянов Мошенцев и законная жена его Мария Филиппова, православные. Воспреемники с.Синенькие государственный кр-н Логин Акимов Калакольцев и того же села кр... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.