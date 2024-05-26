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Косолапов Самсон Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косолапова Авдотья Терентьевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Косолапов Анфим Самсонович

Мать ребёнка: Косолапова Авдотья Терентьевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Косолапов Григорий Сампсонович

Мать ребёнка: Косолапова Авдотья Терентьевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Косолапов Василий Самсонович

Мать ребёнка: Косолапова Авдотья Терентьевна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Косолапова Домна Самсоновна

Мать ребёнка: Косолапова Авдотья Терентьевна

Смерть
1853
Место жительства
1854 ст.
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
по предписанию Самарской палаты государственных имуществ от 18.12.1854 №25581 причислены с начала 1854.

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