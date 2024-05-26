Косолапов Самсон Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Косолапов Анфим Самсонович
Мать ребёнка: Косолапова Авдотья Терентьевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Косолапов Григорий Сампсонович
Мать ребёнка: Косолапова Авдотья Терентьевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Косолапов Василий Самсонович
Мать ребёнка: Косолапова Авдотья Терентьевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Косолапова Домна Самсоновна
Мать ребёнка: Косолапова Авдотья Терентьевна
Смерть
1853
Место жительства
1854 ст.
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
по предписанию Самарской палаты государственных имуществ от 18.12.1854 №25581 причислены с начала 1854.