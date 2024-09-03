Верещак Дмитрий Кузьмич
Место рожденияНадежда
Дата рождения14.10.1903 ст.
Дата смерти01.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1903 ст.
Отец: Верещак Кузьма
Мать: Миниченко
дату и место рождения, о персоне узнаем из документоы на Памяти народа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Верещак Ксения
Попал в плен (военное)
09.10.1941
на Донбассе, и был, судя по штампам на карточке, в плену минимум до июля 1944 г.
Смерть
01.07.1944
погиб в немецком лагере для военнопленных в г. Хаммельбурге. порядковый номер 1231.. https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_plen66632801/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26group%3Dal... Показать все