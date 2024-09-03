Верещак Дмитрий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерещак Дмитрий Кузьмич

Верещак Дмитрий Кузьмич

avatar

Место рождения

Надежда

Дата рождения

14.10.1903 ст.

Дата смерти

01.07.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1903 ст.

Отец: Верещак Кузьма

Мать: Миниченко

дату и место рождения, о персоне узнаем из документоы на Памяти народа
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верещак Ксения

Попал в плен (военное)
09.10.1941
на Донбассе, и был, судя по штампам на карточке, в плену минимум до июля 1944 г.
Смерть
01.07.1944
погиб в немецком лагере для военнопленных в г. Хаммельбурге. порядковый номер 1231.. https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_plen66632801/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26group%3Dal... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.