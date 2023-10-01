Карпова Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпова Евдокия Алексеевна

Карпова Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Скородумова Есфирь Ивановна

Отец ребёнка: Карпов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гриднева Рахиль Ивановна

Отец ребёнка: Карпов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Данил Иванович

Отец ребёнка: Карпов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Карпов Иван Тимофеевич

Смерть
1936
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close