Карпова Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Скородумова Есфирь Ивановна
Отец ребёнка: Карпов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гриднева Рахиль Ивановна
Отец ребёнка: Карпов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Карпов Иван Тимофеевич
Смерть
1936