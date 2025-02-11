Сюраев Иван Никитович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Сюраев Иван Никитович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 15.11.1912, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Сюраев Никита Александрович28.03.1873 г.р.
Мать
Сюраева (Володина) Феодосия Максимовна СюраеваОколо 1879 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сюраев Никита Александрович

Мать: Сюраева (Володина) Феодосия Максимовна Сюраева

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
15.11.1912
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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