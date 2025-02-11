Сюраев Иван Никитович
мужской, родился Неизвестно, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 15.11.1912, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСюраев Никита Александрович28.03.1873 г.р.
МатьСюраева (Володина) Феодосия Максимовна СюраеваОколо 1879 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
15.11.1912
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область